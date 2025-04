L'Olimpico vuole sognare e spinge forte la Roma

La Roma non sarà sola nella clamorosa rincor­sa alla Champions League. Avrà dietro un popolo, pronto a soffiare alle spalle di Dovbyk e compagni. Il calendario aiuta, al netto dei nomi degli avversari. Infatti, cinque delle ultime otto parti­te si giocheranno in casa, visto che solo tecnicamente il derby va sotto la dicitura trasferta. Sono tutte finali da non sbagliare, da dentro o fuori, che possono riscrivere le sorti di una stagione nata sotto una cattiva stella. Il fattore Olimpico è pronto a sprigionare la sua potenza già da Roma-Juventus, partita sold out da gior­ni. In città non si trova più un biglietto. Sono stati polveriz­zati. Nessuno si vuole perde­re una sfida che vale l’aggancio in classifica ai bianconeri. (...) Ieri matti­na il sito che ha aperto la ven­dita dei biglietti di Lazio-Roma è andato in tilt. A un cer­to punto si è registrata ordine una fila di oltre un’ora e alcu­ni utenti hanno dovuto ripe­tere la procedura. I tifosi della Roma sono rimasti in attesa prima di sfidarsi a colpi di click davanti ai pc e agli smartphone. In questa prima fase solo i titolari di abbonamento tra Curva Sud e Distinti Sud avevano una prelazione sul tagliando al costo di 49 euro. Il tutto esaurito versante Roma (23.000 posti riservati) potrebbe avvenire prima della vendita libera, che scatterà dopo-domani. (...)

(corsport)