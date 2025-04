L'Olimpico si veste a festa per il Verona: superata quota 61mila biglietti venduti

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Sei partite come sei finali per provare a raggiungere l'obiettivo primario: il piazzamento tra le prime quattro per centrale la qualificazione alla Champions League. I pareggi contro Juventus e Lazio nelle due precedenti sfide di campionato hanno rallentato e complicato il percorso dei giallorossi, con il quarto posto che ora è occupato dai bianconeri e dista 5 punti. Nelle sei rimanenti partite solo tre verranno giocate nella Capitale, con l'Olimpico che si prepara a vestirsi a festa e a rimanere al fianco della squadra fino al termine della stagione. Purtroppo i tifosi della Roma non potranno sostenere i giallorossi nelle restanti 3 gare in trasferta a causa del divieto imposto dopo il derby. [...] Le misure restrittive, però, potrebbero non finire qui perché probabilmente verrà valutata l'ipotesi di non far giocare in partite serali i big match ritenuti ad alto rischio per l'ordine pubblico. [...] Sabato alle 20:45 la Roma scenderà in campo contro il Verona e l'Olimpico per l'ennesima volta in stagione si prepara al sold out, attualmente è stata superata quota 61mila biglietti venduti. [...]

