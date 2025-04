L'Internazionale degli ultras. Dal Levski alla Dinamo: in lotta con Lazio e Roma

Da Madrid fino a Sofia. Un filo sottile che unisce l'Europa e che ha in Roma il suo ombelico del mondo. [...] E' l'Internazionale del tifo, quasi tutto schierato a destra, che anche domenica ha trovato spazio per legittimarsi. Già, perché nell'ultimo derby della Capitale non c'erano solo i tifosi di Roma e Lazio sugli spalti dell'Olimpico, ma anche alcune rappresentanze delle tifoserie vicine. [...] In Curva Sud al fianco dei "fratelli" giallorossi si sono visti i greci del Gate 13 (Panathinaikos), gli spagnoli del Frente Atletico (Atletico Madrid) e i croati del Bad Blue Boys (Dinamo Zagabria). In Curva Nord, invece, presenti con i tifosi della Lazio quelli del Sofia West (Levski Sofia), degli Sharks Hooligans (Wisla Cracovia) e degli Inter City Firm (West Ham). [...]

Quello con il Panathinaikos, di fatto, è l'unico gemellaggio internazionale ufficiale dei tifosi della Roma, vicini sia al Gate 13 sia agli Ultras Athens. [...] Ma i vessilli della Roma si vedono assai anche al Metropolitano di Madrid, dove il Frente Atletico ospita spesso i giallorossi. [...] Infine i croati del Bad Blue Boys, anima del tifo della Dinamo Zagabria. Raccontano che siano spietati. E anche molto cattivi. E probabilmente aspettano presto un'occasione per rinsaldare il rapporto, dopo che il 17 febbraio 2023 lo striscione dei Fedayn [...] venne messo a testa in giù e bruciato dagli ultras della Stella Rossa. [...]

(gasport)