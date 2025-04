L’impossibile ribaltone di Gasperini

Le condizioni dettate da Gasperini per allenare la Roma profilavano una rivoluzione che sarebbe ben accetta dalla tifoseria ma che appare di difficile realizzazione. Il nuovo tecnico che sostituirà Ranieri dovrà adeguarsi al fatto che la rivoluzione possa essere monca. (...) Dato per assodato che i Friedkin possano accontentare Gasp, ieri la Roma giallorossa si è svegliata piena di dubbi: “Bello Gasp, bella la rivoluzione, ma il club potrebbe assecondarlo?”. La risposta, per la maggior parte della tifoseria, è negativa. Gasperini è un sogno che rimarrà tale. Serve quindi un allenatore che abbia il buon senso di entrare a Trigoria con la consapevolezza che la rivoluzione che hanno in mente i Friedkin sarà lenta e diluita in più sessioni di mercato. (...) Quindi la rosa andrà valorizzata negli investimenti già effettuati. La sensazione è che serva un normalizzatore, un Ranieri più giovane. Così il nome che comincia a farsi largo è quello di Pioli. Ma anche altre figure, da Sarri a Allegri, che giura e spergiura di non aver avuto nessun contatto con la Roma.

(Il Messaggero)