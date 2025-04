L'Europa per i big

Il futuro è adesso. Manovre di mercato, nuovo allenatore, nuovo Ceo, il progetto dello stadio. Ma ogni decisione, ogni sogno di grandezza, dovrà passare inevitabilmente dall'Europa: che sia Champions (ormai più lontana), Europa League o Conference. La Roma si avvicina alla sfida di sabato col Verona — da vincere a tutti i costi - con la prospettiva di giocarsi poi tutto negli scontri diretti proprio con quei gioielli, a partire da Svilar e Ndicka, che nelle intenzioni del club saranno i principali componenti dell' "instant team" con cui colmare il gap con le big in campionato e giocarsela con le top d'Europa. (...) La Roma vuole proseguire l'opera ripartendo proprio da Svilar. Caso emblematico di quei giocatori, come appunto Ndicka, arrivati nella Capitale a parametro zero e diventati molto appetibili sul mercato internazionale: i due, per dire, avrebbero un costo complessivo per i potenziali acquirenti di almeno 60 milioni Il portiere, esempio più eclatante, è diventato ormai decisivo, primo per clean sheet e secondo per parate decisive dietro solo a Milinkovic-Savic del Toro. E ha gli occhi di mezza Europa addosso: in Premier piace a tanti, in Germania al Bayern. La prima offerta di rinnovo della Roma (1,6 milioni più bonus) è stata rispedita al mittente, il portiere ne ha chiesti 4, ma la società negli ultimi giorni si è avvicinata molto all'estremo: l'impressione è che se dovesse arrivare a 3-3,5 milioni (più bonus) il prolungamento di contratto vedrà la luce. Nell'ottica di formare una squadra pronta a lottare ai vertici con elementi nel pieno della condizione, l'altro punto fermo individuato da allenatore e club è Saelemaekers, per il quale la Roma dovrebbe versare però 20 milioni al Milan per il riscatto. Nell'operazione dovrebbe entrare Abraham. (...)

(gasport)