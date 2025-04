Le tre colonne non si toccano

Che nessuno si muova. L'ordine di Claudio Ranieri è perentorio: Dybala e Paredes hanno già rinnovato, Svilar è vicino alla firma, mentre N'Dicka e Koné sono due giocatori sui quali la Roma vuole programmare il futuro. [...] Sulla conferma di Svilar, il miglior portiere del campionato, non ci sono troppi dubbi. [...] Nei giorni scorsi Ghisolfi ha incontrato nuovamente il procuratore prospettandogli un rinnovo quattro volte superiore a quello attuale. [...] Si continua a trattare, forse la Roma dovrà fare uno sforzo in più e raggiungere un fisso di circa 3,5 milioni, ma l'intenzione comune è raggiungere un accordo. [...] Per Evan N'Dicka il ragionamento è analogo. Altro giocatore del 1999, altra operazione a parametro zero, altra plusvalenza garantita. [...]

In questo campionato N'Dicka ha giocato tutti i minuti, ma proprio tutti, dimostrandosi insostituibile nei fatti. Non è insensibile alle lusinghe del mercato, come ha spiegato negli ultimi giorni, ma ha assicurato di avere "grande rispetto per la Roma" che lo ha valorizzato dopo le stagioni di lancio all'Eintracht. [...] Il terzo pilastro della ricostruzione è Manu Koné, che nella sua prima stagione italiana ha vissuto di alti e bassi ma sempre dando l'idea di essere un progetto di campione. [...] La Roma lo ha comprato a prezzi intelligenti, spendendo circa 18 milioni. Ora deve solo convincerlo a non lasciarsi distrarre dalla Premier League, dove Koné sperava di approdare già nel 2024. [...]

(corsport)