Le scommesse illecite di Paredes e Zaniolo

La mancata bandiera romanista, Alessandro Florenzi, la grande illusione giallorossa Nicolò Zaniolo, il "pilastro" di Claudio Ranieri, Leandro Paredes, la meteora laziale, Matteo Cancellieri sono coinvolti nel nuovo capitolo di scommesse e gioco d'azzardo del mondo del calcio, nato dalle dichiarazioni dei due talenti azzurri, già fermati un anno per il loro "vizio", Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. [...] Il più compromesso è Florenzi (...) che, con la maglia del Milan, si è indebitato per 155mila euro con gli organizzatori del giro di scommesse illecite e ha saldato la cifra con la simulazione di acquisto di orologi nella gioielleria che faceva da lavatrice per gli affari della banda. [...] Più marginale appare la partecipazione di Zaniolo e Paredes, coinvolti in "poker room", tavoli da gioco virtuali su whatsapp. Uno di questi gruppi si chiamava "poker senza Zaniolo", al quale ha partecipato Paredes dal 2022: "Devo fare un account a ogni persona e basta, vi carico i soldi e giocate", diceva uno degli organizzatori, dando istruzioni per il sito texinho.com. [...]

(Corsera)