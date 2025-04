Lazio, solo tribune per il derby

IL TEMPO - . Tre appuntamenti cruciali all'orizzonte per la Lazio: Atalanta, Bodo Glimt e il derby con la Roma. L'attenzione dei tifosi, però, è inevitabilmente concentrata sulla stracittadina del 13 aprile. La posta in palio è altissima e l'atmosfera sugli spalti si preannuncia elettrizzante. Come riferito dal responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ai canali ufficiali del club, sono già stati venduti oltre 28.000 biglietti. Sommando gli abbonati, il dato complessivo sfiora le 55.000 presenze. Il tutto esaurito è ormai a un passo, con la vendita dei tagliandi ancora aperta e destinata a spingere ulteriormente il numero di spettatori. (...)