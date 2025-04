LAZIO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Celik e Saelemaekers, Pellegrini titolare sulla trequarti

L'attesa è finita: questa sera alle 20:45 Lazio e Roma si sfidano per il derby di ritorno, una partita importantissima non solo per il predominio nella Capitale ma anche (e soprattutto) in ottica Champions League. Per Ranieri pochi dubbi di formazione: davanti a Svilar ci saranno i soliti Mancini e Ndicka, con Celik favorito su Hummels per completare il pacchetto arretrato. Sulle fasce Saelemaekers e Angelino sicuri della titolarità, così come Paredes (con Cristante pronto a insidiare) e Koné. Davanti torna titolare Pellegrini, nella speranza di ripetere la partita dell'andata, insieme a Soulé e Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk.