Lazio-Roma, la moviola dei quotidiani: Sozza da 6, ok gli episodi principali. Niente rigore sul contatto Castellanos-Dovbyk, Paredes e Rovella rischiano il rosso

Termina in parità il Derby della Capitale. La Lazio passa in vantaggio al 47’ con il colpo di testa di Romagnoli, ma la Roma non molla e pareggia i conti grazie alla splendida conclusione di Soulé con il mancino. L’arbitro della sfida, Simone Sozza, è stato giudicato positivamente dai quotidiani e ha strappato una sufficienza (media voto 6): corretta la gestione degli episodi principali nonostante alcune ammonizioni risparmiate. Rischiano il rosso Paredes e Rovella, ma l'arbitro decide di estrarre soltanto il cartellino giallo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Partita complicata, come prevedibile, ma gestita abbastanza bene da Sozza che cerca sempre di spegnere il dialogo con i giocatori che di certo non lo aiutano. Ma lui è bravo a non cadere nelle trappole. Ok gli episodi principali [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6.5

Partita pessima da arbitrare, proteste continue (alcune ingiustificate): Sozza non è stato preciso, qualcosa ha lasciato in campo, ma ha tenuto una gara sporchissima, a volte quasi impossibile da portare avanti. Ci ha messo molto buon senso nel gestire le mass, ha usato le parole (anche urlate) in questo è stato bravo. Rischia il rosso Paredes: non c'è violenza (e questo deve aver convinto l'arbitro ad estrarre solo il giallo), ma la manata a pallone lontano ai danni di Zaccagni (che ci mette del suo per far notare la caduta) non rientra certo negli scontri di gioco. [...] A terra Dovbyk in area della Lazio, ma il tira e molla con Castellanos viene giustificato come trattenute reciproche da Sozza, corretto far proseguire. [...] Manca un cartellino chiaro per Angelino (su Isaksen) e Rovella (su Pellegrini).

IL TEMPO - VOTO 6

Simone Sozza sta tornando decisamente ai suoi livelli dopo una stagione un po' altalenante e una finale di Supercoppa arbitrata male. Con quello dello Stadio Olimpico, per l'arbitro di Seregno sono ben tre big match di fila portati a casa molto bene: Juventus-Atalanta, Napoli-Milan e appunto Lazio-Roma. Il derby della Capitale è una partita storicamente difficile, e densissima di sanzioni disciplinari, in più quest'anno aveva un rilievo particolare per la lotta Champions League. Viste le premesse, il direttore di gara sceglie da subito di adottare una soglia tecnica e disciplinare molto bassa rispetto alle sue abitudini: fischia infatti anche dei contatti al confine della regolarità. Fa bene a sanzionare subito Paredes che dopo soli due minuti si rende protagonista di una condotta antisportiva quando prende per l'orecchio Zaccagni. Giusti anche i provvedimenti per Zaccagni - vero che prende il pallone ma prima col piede a martello entra sulla caviglia di Celik - e infine anche per Isaksen, che interviene fallosamente su Koné. In area di rigore, giusto non fischiare nulla sulla trattenuta di Castellanos a Dovbyk: è vero che l'ucraino prende il tempo al suo avversario, ma subito dopo si lascia cadere per un contatto che non è falloso. Nella ripresa, nonostante il tono agonistico salga, Sozza sceglie di lasciar correre un po' di più. Regolare il vantaggio della Lazio, non c'è nulla di Dele-Bashiru su Pellegrini sul cross. L'arbitro gestisce bene - e senza cartellini - la successiva mass confrontation con protagonisti soprattutto Saelemaekers e Gigot. Giusti i gialli a Mancini per un intervento in ritardo su Castellanos e a Luca Pellegrini per un fallo su Soulé. Su un fallo fischiato, Guendouzi esagera nel protestare; Sozza fa per ammonirlo, estrae il giallo ma Rovella la ancora peggio, toccandolo col braccio quasi per spingerlo; a quel punto l'arbitro cambia idea, ammonendo giustamente il centrocampista biancoceleste, che rischia anche il rosso.

IL ROMANISTA - VOTO 5.5

[…] Al 4’ Paredes rifila un buffetto gratuito a Zaccagni, che cade esageratamente tramortito toccandosi il volto mai toccato. Sozza valuta il gesto provocatorio dell’argentino e lo ammonisce. Al 13’ Marusic inizia la sua personale sfida di nervi con Saelemaekers: va diretto sull’uomo, ma è solo fallo. […] Al 31’ pericoloso cross di Angeliño per Dovbyk: c’è Castellanos che anticipa ed è furbo sull’ucraino, lo trattiene… senza trattenerlo. […] Dopo il vantaggio dei biancocelesti (severo Sozza sulla punizione da cui nasce il gol, provocata da Koné che appare in anticipo mentre non c’è fallo di Dele Bashiru su Pellegrini), Marusic entra duro su Saelemaekers (scalcia volontariamente ma lo colpisce appena sullo stomaco) che reagisce. Insicuro Sozza: nessun provvedimento. […] L’arbitro rischia poi di combinarla grossa a pochi istanti dal 95’ per un calcio d’angolo inventato (è di Pedro l’ultimo tocco) su cui Noslin può far gol.