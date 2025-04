Lazio-Roma: i giallorossi rischiano la chiusura dell'Olimpico

La strada è stata segnata e verrà percorsa: dopo quanto accaduto domenica nella Capitale, e a seguito della ferma condanna da parte del Viminale, i derby fra Roma e Lazio non si disputeranno più di sera e, sempre per il prossimo campionato, si valuterà di bloccare le partite a rischio sempre per l'orario notturno. Ma c'è dell'altro come pureanticipato da Il Messaggero. Le trasferte per entrambe le tifoserie verranno bloccate almeno fino al termine del campionato. Tre appuntamenti per la Roma (contro Inter, Atalanta e Torino) e altrettanti per la Lazio fuori dall'Olimpico (contro Genoa, Emp-li e Inter) a cui, in sostanza, non potranno andare i tifosi, dopo i decreti dei prefettidelle rispettive città. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si riunirà nei prossimi giorni per disporre le misure decise dal ministero dell'Interno, ovvero le sanzioni per le due tifoserie. (...) C'è un altro caso che rischia di aggravare le sanzioni per le società dal punto di vista sportivo. Dentro l'Olimpico, sul finale della partita, è stato accertato il lancio di un petardo dal settore Distinti sud est, occupato dai romanisti, verso la tribuna Tevere - dove siedono i biancocelesti -che è finito contro una barriera, cadendo in campo e ferendo con una leggera bruciatura un altro agente della polizia. A tal riguardo il giudice sportivo della Serie A ha disposto «a cura del-la Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell'Ordine pubblico in ordine alla dinamica, alle conseguenze del fatto come segnalato e alla individuazione dei responsabili». L'esito dell'istruttoria potrebbe portare, laddove venga accertata una responsabilità, dalla multa alla chiusura dello stadio per la Roma.

(Il Messaggero)