Lazio, Roma e il derby che nessuno può perdere

Un derby che prende allo stomaco. Un duello Capitale. Del resto, le grandi paure nascono dall'attesa. Quella della Lazio che lo gioca in casa e non può sbagliarlo. Quella della Roma, con l'ultimo derby di Claudio Ranieri in panchina [...] che si affida all'esperienza del tecnico per mandare in estasi il suo popolo. [...] La Roma, sette vittorie e un pareggio negli ultimi 40 giorni di campionato, sogna l'Europa chic, dopo essersi preoccupata addirittura della retrocessione. La Lazio, umiliata a Bodo in Europa League, si gioca la stagione in quattro giorni. [...]

Ranieri fa il sornione, consumato dal futuro prossimo della panchina giallorossa, il grande quiz del popolo romanista. Lui sa (forse) la verità, ma come tutti a Trigoria tace. Intanto, però il casting per la sua eredità non ha mietuto distrazioni. Anzi. [...] Svilar guardiano supremo, la solida difesa a tre, Saelemaekers e Angelino esterni e il dubbio Pellegrini (come all'andata) o El Shaarawy. Quindi, in avanti, l'ondivago Dovbyk, con Shomurodov pimpante alternativa. [...] Ma le strategie della vigilia lasciano spazio a un'ora e mezza misteriosa. Dove chi è favorito spesso si smarrisce e perde. E dove un episodio, un dettaglio, può esaltare. O mandare in tilt. [...]

(corsera)