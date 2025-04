Lazio-Roma, derby di notte: stadio sorvegliato speciale

Quella dello scorso gennaio fu definita una "prova di maturità" che i tifosi erano chiamati a superare ma non tutti furono promossi, visti poi i sequestri della polizia che raccolse spranghe e bastoni fra i grovigli degli ultrà. Questa sera si replica seguendo il concetto insito nella decisione di ripetere in serale l'appuntamento più caldo di sempre, ovvero il derby che stavolta è quello di ritorno Lazio-Roma. E cioè quello di non limitare il match della stracittadina al pomeriggio solo per il rischio disordini. [...] Nelle ultime stracittadine non sono mancati disordini e tafferugli anche con le forze dell'ordine oltre agli accoltellamenti e ai ferimenti dei tifosi. [...]

Ben divisi e controllatissimi i "varchi" d'accesso all'impianto per le due tifoserie. Come di consueto i "biancocelesti" entreranno all'Olimpico dal lato di Ponte Milvio mentre i "giallorossi" accederanno allo stadio dal lato di piazzale Clodio. Impossibili i "contatti" visto appunto lo schieramento che verrà garantito da tutte le forze dell'ordine: polizia, carabinieri, finanza. [...] Grande attenzione a rendere maggiormente funzionali le videocamere dello stadio e delle aree limitrofe per avere la certezza di "catturare" ancor meglio e nel dettaglio tutte le fasi precedenti e successive all'incontro. [...] Al fine di garantire un afflusso regolare - i cancelli saranno aperti alle 18 - sono state deviate una dozzina di linee del trasporto pubblico. [...]

(Il Messaggero)