Lazio e Roma, il pari serve a poco. Apre Romagnoli, poi perla di Soulé: Champions lontana

Il punticino annulla la paura del giorno dopo, ma uscendo dai confini delle passioni cittadine e tralasciando che l'unica cosa che conta è 'finire davanti a loro", questo pareggio è

una frenatina di cui Lazio e Roma non possono essere contente. Le due romane avevano la possibilità di piantare tre punti pesanti nella volata per l'Europa, invece si piegano al movimento minimo. La Lazio resta davanti al giallorossi, ma non si schioda dal sesto posto: esce più amareggiata, perché è superiore come occasioni e il portiere Svilar è il migliore in campo. [...]

Claudio Ranieri in panchina aveva vinto cinque derby su cinque e da quello dell'andata, affrontato con 15 punti di ritardo, ha costruito la sua rimonta che fa profumare di coppe l'attuale classifica. La Roma non perde dal 15 dicembre, poi 11 vittorie e cinque pareggi. Ma fa troppo poco per aggiudicarsi questo duello. E' troppo passiva nella prima parte, reattiva al punto giusto dopo aver subito lo svantaggio, anche bella ed elegante nella rete di Soulé, al primo squillo della serata, ma decisivo. Sfrutta la debolezza laziale nel governare il match dopo l'1-0, ma poi non spinge a fondo. Tra le due squadre, sembra la Roma quella che è tornata venerdì all'alba dalla Norvegia dopo la coppa non la Lazio. [...]

(gasport)