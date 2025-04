Lazio e Roma, è Euroderby

Lasciare la panchina della Roma vincendo sei derby su sei, un record incredibile. E' il progetto di Claudio Ranieri, ma per realizzarlo deve battere la Lazio di Baroni stasera all'Olimpico tutto esaurito, 64mila spettatori. [...] Una partita che logora chiunque, tranne sir Claudio. Non perché la consideri una serata normale, anzi: "Il derby di Roma - sostiene - è come il palio di Siena: finché non lo vivi non sai cosa significhi".

Per lui però parla il curriculum: a nessuno verrà in mente di giudicare la sua storia da 90 minuti, fossero pure i più importanti dell'anno. [...] In attacco, Baroni punterà sul Taty Castellanos, che in campionato torna titolare dopo due mesi. Ma quello che ha imparato dal derby d'andata è che la partita inizia molto prima del fischio dell'arbitro: più della tattica conta come si prepara la vigilia, come si gestisce la pressione. [...]

(la Repubblica)