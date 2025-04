L'attacco raddoppia. La Roma ci prova: c'è Shomurodov insieme a Dovbyk

[...] La Roma di Claudio Ranieri domenica contro l'Inter sarà arbitro della lotta scudetto, ma soprattutto del proprio destino che vede quattro porte: da quella più grande si va in Champions League, quella più piccola condanna a un anno senza le coppe. [...] Per questo Ranieri sta pensando a un attacco più pesante che possa aumentare l'autostima della Roma e favorire anche la manovra di un reparto che ha segnato solo sei gol nelle ultime sei partite. [...] Artem Dovbyk al fianco di Eldor Shomurodov. [...] I due attaccanti, in stagione, hanno giocato insieme un totale di 194 minuti con Empoli (13'), Monza (4'), Bologna (33'), Udinese (36'), Napoli (16'), Lecce (12'), Juventus (40'), Lazio (28') e Verona (12').

In tutte queste occasioni i giallorossi hanno chiuso la gara rimontando il risultato o alla peggio mantenendo la vittoria. [...] Perché non farli giocare insieme dall'inizio? "Ma io ci penso spesso a schierarli subito - ha risposto Ranieri - almeno fino al venerdì. Poi rifletto e cambio idea. Shomurodov spacca la partita e con lui anche Dovbyk si sente meno isolato, sta a me ora trovare la soluzione giusta". [...] I due numeri nove a Milano si giocano anche una bella fetta di futuro. Entrambi saranno valutati dal nuovo allenatore in ottica mercato. E se Dovbyk (nonostante la doppia cifra) sta deludendo un po' le aspettative, Shomurodov sta conquistando a suon di gol e prestazioni l'affetto del tifo romanista. [...]

(gasport)