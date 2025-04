L'Atalanta di Gasp in pole per la corsa Champions: la Roma cresce ma è in ritardo

La Serie A di quest'anno sta offrendo un finale entusiasmante. A poche giornate dalla fine, è ancora tutto aperto per la questione Scudetto, per le zone europee e anche per la salvezza. [...] La volata Champions è ancora tutta da scoprire e, se due spot sono praticamente già assegnati a Inter e Napoli, gli ultimi posti sono da assegnare a due tra: Atalanta, Bologna, Juventus, Roma e Lazio. [...] In generale, la più attrezzata per entrare nella massima competizione europea è la squadra di Gasperini, che anche quest'anno ha fatto un campionato bellissimo. Dopo la Dea c'è il Bologna che per livello di gioco mostrato ha messo in mostra Italiano e i suoi ragazzi. [...] Non ci si può dimenticare della Roma. Claudio Ranieri ha fatto un lavoro eccezionale ed è riuscito a riportare serenità in un ambiente tormentato. I giallorossi sono sicuramente in ritardo rispetto alle altre squadre, soprattutto perché alla prossima c'è l'Inter a San Siro, ma, ora i capitolini sono una squadra in grado di poter dare fastidio a chiunque.

(gasport)