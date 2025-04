L'assist di Saele è pure per Ghisolfi

In altre partite Saelemaekers è stato nettamente più appariscente. Ma anche ieri sera ha corso per due e ha regalato a Soulé l'assist per il pareggio. E' il terzo stagionale in campiona-to: nessuno dei suoi compagni ha fatto meglio. Anche per questo la Roma vuole trattenerlo e il ds Ghisolfi per la prima volta lo ha messo nero su bianco: "Lui si trova bene con noi e noi ci troviamo bene con lui, vogliamo chiudere questo trasferimento". Come? Trovando un accordo con il Milan sul cartellino. Perché lo stipendio non è, e non sarà, un problema (2.5 milioni a salire), tutto il resto va ancora valutato.

Ghisolfi nei giorni scorsi ha incontrato il suo agente: i rapporti sono ottimi, insieme stanno cercando di capire come fare con il Milan visto che il riscatto di Abraham è in bilico e l'accordo sulla parola della scorsa estate al momento è congelato. La sensazione è che i rossoneri vorrebbero guadagnare dalla cessione del belga almeno 10 milioni più bonus, la Roma vorrebbe spendere qualcosa meno. Determinante è (sarà) la volontà del belga che si trova benissimo a Trigoria e in città e considera quella giallorossa la squadra del suo futuro. [...]

Ranieri ha dato il suo ok al riscatto e anche questo, al momento della trattativa con il Milan, avrà un certo peso. Non resta che portarla a termine: a Trigoria sperano prima della fine della stagione, ma è difficile. La certezza, però, è che faranno di tutto per trattenerlo.

(corsport)