L'appello della curva ai dirigenti: "Blindate Svilar"

"Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottare... blindate subito Mile Svilar". Questo il messaggio esposto dalla Curva Sud durante Roma-Verona, un chiaro appello che riflette l'attesa di molti tifosi per il rinnovo del contratto del portiere, (...) non ancora annunciato. A rassicurare l'ambiente ci ha pensato però il DS Florent Ghisolfi. "Svilar è un grande portiere, stiamo parlando con il suo agente," ha dichiarato. "Non abbiamo fretta perché la scadenza è 2027 ma questo contratto lo merita. Sono ottimista". Il DS si mostra ottimista anche sulla qualificazione Champions, in controtendenza rispetto alla cautela espressa da Ranieri: "Ne punto anche due [di euro], io ci credo. Il mister è stato lucido, sarà molto difficile ma ci si può provare. (...) Siamo la Roma". Riguardo al successore di Ranieri, Ghisolfi ha indicato la tempistica: "Non prima di due o tre settimane, quando avremo novità le comunicheremo". Ha poi sottolineato: "(...) per noi è più importante il presente".