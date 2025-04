La scalata di Claudio. La squadra vola ad altezza Ranieri: sogno Champions e nuovi record

Quando aggiorneranno a fine stagione il libro della storia dei record della Roma, chissà quante pagine dovranno dedicargli. [...] Lui è Claudio Ranieri, detto "il mago", e la sua incredibile rimonta alla guida dei giallorossi è diventata ormai oggetto di studio. [...] Una Roma ad altezza Ranieri, quella che ha rivisito la luce in fondo al tunnel ad inizio anno e ha saputo liberare tutte le proprie potenzialità. [...] Se lungo il "rettilineo finale", per dirla con le sue parole, dovesse chiudere il campionato imbattuto, non solo eguaglierebbe il record in una sola stagione di Nils Liedholm di 22 risultati utili consecutivi ma diventerebbe anche l'unico, sul podio romanista, a poter detenere allo stesso tempo il primato già acquisito con la striscia positiva da 24 del campionato 2009-10 insieme a Fabio Capello (2001-02). [...]

Sfogliando il romanzo di questa stagione incredibile, i punti salienti sono già diversi. Dalle mosse indovinate contro l'Inter, [...] al lavoro di alta psicologia su alcuni elementi letteralmente rigenerati (Dybala prima dell'infortunio, Celik, Paredes, Soulé, Baldanzi e Shomurodov), passando per la difesa diventata impenetrabile, all'erede di Dybala (Soulé) e la gestione delle partite. [...] Ed è diventato ormai quasi un ritornello chiedere al tecnico, dopo ogni gara, se resterà sulla panchina giallorossa dando continuità a questo straordinario lavoro. Ma la risposta di Ranieri non è cambiata nemmeno ieri dopo il 18° risultato utile di fila. "Sarà senior advisor ma non so neppure bene cosa sia", ha aggiunto con ironia: "Il mio tempo ora è finito, è giusto dare spazio ai giovani. Il calcio mi ha dato tanto e mi sono divertito". [...]

