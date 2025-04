La Roma tratta con Svilar ma per il portiere si muove anche lo United

Nessuna clausola, ma anche nessun accordo. Almeno per ora. Alla vigilia della sfida di domani contro l'Inter a San Siro — dal risultato dipende la corsa Champions della Roma di Ranieri — il rinnovo di Mile Svilar resta la priorità in casa giallo-rossa. Ma per blindare uno dei calciatori più importanti della rosa serve che tutti i tasselli si incastrino alla perfezione. Soldi, progetto tecnico, centralità. (...) I colloqui sono in corso, i contatti tra le parti sono costanti. Chi siede al tavolo delle trattative garantisce che non è mai stata avanzata la richiesta di inserire la clausola rescissoria. Il dialogo resta concentrato su durata, ingaggio e ruolo tecnico. Non su meccanismi di uscita anticipata. La richiesta iniziale è di circa 4 milioni di euro bonus compresi, in linea con il recente rinnovo di Paredes (3,5) e parametrato agli ingaggi dei calciatori più forti della rosa: Ndicka, Pellegrini, Dovbyk, tutti con contratti tra i 3,5 e i 4 milioni annui. La società, dal canto suo, ha fatto sapere di voler prolungare l'attuale contratto — da circa 1 milione di euro l'anno, in scadenza nel 2027 — premiando con un adeguamento il rendimento del portiere belga. Ma la distanza tra domanda e offerta resta ampia. (...) L'interesse per Svilar, nel frattempo, non manca fuori dai con-fini italiani. Il Manchester United sta valutando alternative ad André Onana in vista della prossima stagione e il nome del portiere giallorosso è finito sui taccuini degli osservatori. Il Bayern Monaco, che dovrà raccogliere l'eredità di Manuel Neuer, vorrebbe affiancare al 2lenne Jonas Urbig, un portiere giovane ma di alto profilo. E Svilar, belga come l'allenatore Kompany, sembra il nome giusto. Anche il Chelsea e il Manchester City, in caso di addio di Ederson (che ha appena cambia-to agente scegliendo Julio Cesar), valuta diverse soluzioni tra i pali. (...)

(corsera)