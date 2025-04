La Roma si fa in due con la squadra Under 23

Chi lavora sul campo quotidianamente a Trigoria, chi ha a che fare con i giovani calciatori, la loro crescita, i procuratori e le famiglie sta spingendo per creare al più presto l'Under 23. Meglio conosciuta come la seconda squadra. La vuole il responsabile del settore giovanile Alberto De Rossi, così come Bruno Conti e il direttore sportivo Florent Ghilsofi. [...] Tutti sono d'accordo che alla Roma serva la squadra B, compresa la proprietà che però non ha ancora dato il via libera ai dirigenti per costituirla. Difficile che sia in piedi a partire dalla prossima stagione (2025/26), molto probabile che ci sia dal 2026/27. [...]

E a proposito di stadi, l'ostacolo più grande da superare per la Roma è proprio l'impianto nel quale giocare. Nella Capitale ce ne sono diversi che potenzialmente potrebbero ospitare la Lega Pro ma nessuno ha i requisiti strutturali e di sicurezza per accoglierla. Dunque, anche volendo pagare l'affitto, la Roma dovrebbe andare fuori città per disputare le partite casalinghe. Ad esempio, al Domenico Francioni di Latina dove i giallorossi in passato hanno giocato qualche amichevole. Nessuno esclude che possa rappresentare una soluzione temporanea, in attesa che si intervenga su altre strutture. Impossibile adeguare l'Agostino Di Bartolomei all'interno del Fulvio Bernardini per questioni relative alla sicurezza. Così come il Tre Fontane, stadio della Roma femminile, recentemente riqualificato per ospitare le partite di Champions League. Tra le soluzioni potenziali ci sarebbe l'Anco Marzio impianto comunale dove gioca l'Ostiamare di Daniele De Rossi. [...]

A Trigoria sono tutti consapevoli che stanno perdendo terreno rispetto a Juventus, Milan e Atalanta le uniche tre società in Serie A che hanno la seconda squadra in Lega Pro. Sono in attesa anche Inter e Fiorentina che potrebbero subentrare il prossimo anno. Un investimento che inizialmente costerebbe ai giallorossi 15/20 milioni tra staff, iscrizioni e calciatori che giocherebbero stabilmente in Serie C. Ma il ritorno economico è ampiamente garantito. [...]

(Il Messaggero)