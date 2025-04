La Roma sale. Champions a 2 punti

Raggiungere la Champions League resta un'impresa ardua, (...), soprattutto considerando un po' di stanchezza accumulata dalla squadra di Ranieri (...). Tuttavia, la Roma torna alla vittoria dopo i pareggi contro Juventus e Lazio, ottenendo il 17° risultato utile consecutivo (...) e portandosi a soli 2 punti dal quarto posto occupato dalla Juventus.

(...) La vittoria di ieri contro il Verona (l'ottavo 1-0 stagionale) è comunque cruciale per assicurarsi almeno un posto in Europa (...), dando valore a una stagione che rischiava di essere deludente. Il Verona, invece, paga errori individuali e scarsa incisività offensiva (...).

Il principale problema per Ranieri era l'assenza delle sue bocche da fuoco principali, Dybala e Dovbyk (...), autori complessivamente di 24 reti. Il tridente iniziale (Shomurodov-Baldanzi-Soulé) partiva con un bottino di 12 gol. Fortunatamente per i giallorossi, dopo soli 4 minuti, Soulé ha creato l'occasione sfruttata da Shomurodov (...).

In vantaggio, la Roma ha gestito la partita, cercando anche soluzioni tattiche come Baldanzi falso nove per creare scompiglio nella difesa veronese (...). Il Verona ha confermato le sue difficoltà in avvio di gara, subendo gol nei primi minuti come già accaduto in altre dieci occasioni stagionali (...). Nonostante qualche spunto iniziale, la squadra di Zanetti ha faticato a costruire (...).

A decidere l'incontro è stata l'invenzione di Soulé, spesso ispirato contro i gialloblu (...). La Roma, però, si è un po' spenta dopo il vantaggio, soffrendo soprattutto nella prima parte della ripresa (...). Zanetti ha provato a inserire forze fresche (...), mentre Ranieri ha risposto prima irrobustendo il centrocampo con Pisilli (passando al 3-5-2) e poi inserendo Dovbyk per dare più profondità e tenere alta la squadra. (...)

Nel finale, il Verona ha provato a spingere (...), ma senza creare veri pericoli alla difesa giallorossa, che si conferma un punto di forza. (...) Da inizio anno, la Roma ha subito solo 8 reti in 15 partite di campionato (...).

Alla fine, per Ranieri contava solo la vittoria, indipendentemente dalla prestazione (...). Ora l'obiettivo è ricaricare le energie per lo sprint finale (...), che determinerà quale Europa giocherà la Roma nella prossima stagione.