La Roma risponde al gol di Locatelli. Tudor, un bel pari

Due agganci sfumati nella stessa notte: la Roma ha sprecato l'occasione di appaiarsi alla Juve e di tenere il passo della Lazio che ha allungato a Bergamo; la Juve avrebbe potuto addormentarsi al fianco della Dea, al terzo posto, oltre il Bologna che incrocia oggi il Napoli. Ma non è la delusione il sentimento dominante nel dopo-partita dell'Olimpico. Rigirandosi il punticino tra le mani, conte il cubo di Rubik, Ranieri e Tudor finiscono per trovarlo perfino bello.

I giallorossi hanno spezzato la striscia delle 7 vittorie, ma quella dei risultati utili resta aperta: 15. Cosi come il sogno Champions che vive ancora, perché l'Atalanta sembra implosa e perché avrà a disposizione molti scontri diretti per scalare ancora, a patto che cambi abitudini. Lo stesso Ranieri, protagonista di una sgasata spettacolare, soprattutto contro le piccole, ha vinto un solo scontro diretto su 7, il derby. Dovrà cambiare passo. Non essere caduto davanti alla Juve conforta, anche se ha subito molto (troppo), soprattutto in avvio e dopo aver ottenuto il pareggio con uno slancio di coraggio: 4-2-3-1 e Shomurodov in più, autore del gol. Deludenti Soulé e Dovbyk. Ecco, sarà la musica di questi violini a decidere il sogno. [...]

Reduce da 6 clean-sheet nelle ultime 7 partite, la Roma ripone comprensibilmente molta fiducia nella sua difesa, ma così bassa e chiusa all'inizio non ce l'aspettavamo. Alzi la mano chi prevedeva l'85% di possesso bianconero già al quarto d'ora. Se Tudor nel primo tempo contro il Genoa aveva subito il pressing, stavolta lo impone e chiude in scatola i giallorossi che non riescono ad alzarsi. Gli esterni e i due trequartisti di gamba (Soulé ed El Shaarawy) faticano a ripartire. [...]

Minuto 40: Kalulu si sovrappone a McKennie e crossa. Sulla respinta della trincea, Locatelli, troppo solo al limite (chi doveva accorciare?), batte al volo nella porta che lo rese felice a Euro '21. A differenza di don Abbondio, il buon Ranieri pensa che uno il coraggio se lo può dare: fuori Hummels, dentro Shomurodov sotto punta e 4-2-3-1 da rincorsa. Dopo 4 di ripresa, l'uzbeko fa gol, raccogliendo la respinta di Di Gregorio su incornata da angolo di Ndicka. [...]

Un punto da non festeggiare nelle fontane, ma neanche da disprezzare: la strada è lunga e i traguardi raggiungibili. [...]

(gasport)