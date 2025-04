La Roma non si arrende mai

Potrebbero fare un film sulla stagione della Roma. Del resto avrebbe le caratteristiche perfette per adattarsi a uno schema fiabesco-cinematografico: situazione iniziale, complicazione, sviluppo della vicenda e il gran finale, che naturalmente la Roma spera possa essere strappalacrime. [...] La Lazio è avvisata, Ranieri e i suoi non vogliono arrendersi fino a quando l'obiettivo quarto posto non sarà più matematicamente raggiungibile. [...] Perché i giallorossi fin qui sono riusciti con Ranieri [...] a incassare e rialzarsi, pronti per una nuova ripresa, pronti per continuare a sognare l'obiettivo Champions.

Da metà novembre sono ben dieci le volte in cui sono andati sotto nel risultato per poi riuscire ad acciuffare il pareggio oppure la vittoria. [...] La reazione del gruppo è uno dei grandi pregi della squadra di Ranieri e naturalmente anche una delle formule per aver raggiunto la zona Europa con quindici risultati utili consecutivi. [...] Le ultime sette partite saranno fondamentali per continuare a cavalcare il sogno Champions, un risultato che sarebbe festeggiato come un trofeo visto dove era la Roma fino a poco tempo fa e in quale stato mentale. [...]

(corsport)