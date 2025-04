La Roma è in buone mani ma su Mile spunta lo United

La Roma è nelle mani di Mile Svilar. A San Siro contro l'Inter (ore 15, diretta tv su Dazn, arbitra Fabbri) passerà dalle sue parate l'ultima flebile speranza di inseguire il sogno Champions League, in uno stadio che per lui ha rappresentato la svolta. Era il 14 gennaio 2024, contro il Milan, quando il Milan giocò titolare in una partita storica. [...] Da allora in poi non si è più fermato e oggi Svilar è uno dei migliori portieri della Serie A, se non il migliore. Lo dicono i numeri: primo per percentuale di parate e numero di clean sheet, ben 13 in campionato più 3 in Europa League. [...] E se il presente è tutto concentrato su Milano, è anche il futuro di Svilar a tenere banco. La Roma, spinta anche dal messaggio chiaro arrivato dalla Curva Sud ("Blindate subito Svilar", lo striscione esposto contro il Verona), sta lavorando al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027. Il direttore sportivo Ghisolfi ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore: l'ultima proposta prevede un ingaggio da circa 4 milioni di euro (attualmente ne guadagna meno di 1) a stagione, bonus compresi, con una base fissa tra i 2,8 e i 3 milioni. Resta da trovare l'intesa sulla clausola rescissoria, richiesta dall'agente come condizione per un'eventuale cessione futura verso un top club europeo. Bayern Monaco e alcuni club di Premier League, ultimo il Manchester United, seguono con attenzione la crescita del portiere e la Roma vuole blindarlo senza però chiudere ogni possibilità [...]

(Corsera)