La Primavera della Roma vuole tutto

Da una parte il 'miracolo' di Ranieri con la prima squadra, dall'altra la straordinaria annata della Roma Primavera che è prima in classifica a +4 su Inter e Sassuolo e sogna lo scudetto. Il lavoro di Falsini sta dando i suoi frutti: «Stiamo lavorando con serenità e le ultime vittorie ci hanno aiutato (con Torino e Bolo-gna, ndc). Questi ragazzi hanno delle ottime qualità tecniche e possono creare problemi a tutti gli avversari». Ma le difficoltà non sono mancate. I giallorossi dal 21 settembre al 2 novembre sono rimasti a secco di vittorie. L’ex tecnico Ivan Juric aveva chiesto alle giovanili di giocare con la difesa a tre e la Primavera ha collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte. Poi la svolta con il cambio di modulo che ad oggi si è trasformato in un 4-2-3-1 dopo il grave infortunio di Misitano che resterà ai box per tre mesi (il prossimo anno giocherà con l’Atalanta Under 23) a causa della frattura al quinto metatarso del piede destro. Un brutto colpo per i baby giallorossi che hanno perso il capocannoniere della squadra e il quinto miglior marcatore di tutto il campionato Primavera. (...) L'obiettivo playoff si avvicina. Arrivare tra le prime due in classifica garantirebbe il passaggio diretto alla semifinale (26 e 27 maggio). Infatti, ci saranno prima due gare che vedranno scontrarsi la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. La finale scudetto, invece, è in pro-gramma il 30 maggio al Viola Park di Firenze (teatro della fase finale come l’anno scorso). Gara secca in ogni match. E sarà l’occasione per i giovani di mettersi in mostra sotto gli occhi di procuratori e direttori sportivi provenienti da tutta Italia e non solo. Lunedì alle ore 14 ci sarà la sfida contro il Sassuolo attualmente terzo in classifica. Sei le partite che mancano in campionato, tra cui l'atteso big match con l’Inter del 2 maggio. L’obiettivo è mettere in bacheca il nono scudetto Primavera. Un titolo che manca dalla sta¬gione 2015/2016. (...) Trigoria è ormai diventato una sorta di college americano. I proprietari Usa hanno voluto un liceo all’intemo del centro sportivo che permette di seguire i giovani anche negli studi. Per dare loro un futuro in caso di mancato successo nel mondo del calcio. L'Under 18 e la Primavera possono così allenarsi la mattina per dare supporto alla prima squadra e seguire le lezioni nel pomeriggio. (...)

(Il Messaggero)