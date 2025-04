La nuova Joya. È la Roma di Soulé: solo gol pesanti per la Champions

[...] Un passaggio di consegne quasi ideale, che doveva consumarsi la scorsa estate e che sta invece andando in scena proprio adesso. Il professore è Paulo Dybala, l'allievo Matias Soulé. [...] "Dybala per me è un esempio, un idolo fin da quando ero piccolo - ha detto Mati domenica a Milano - Lui mi dà dei consigli, io provo ad ascoltare ed a mettere in pratica". [...] E Soulé lo sta facendo al meglio, conquistando scena e vetrina, ma soprattutto trascinando in alto la Roma. Perché anche la vittoria di San Siro di domenica è stata marchiata fuoco da un suo gol. Esattamente come era successo già a Parma e ad Empoli. O come anche nel derby, dove un suo gioiello ha regalato il pareggio alla Roma. [...]

La cosa curiosa è che Soulé oggi sembra quasi un uomo da trasferta. Le cinque reti messe a segno con la maglia della Roma sono infatti arrivate tutte in gare esterne. [...] Ed allora Mati ora aspetta di festeggiare in una gara casalinga. [...] Anche Ranieri nella pancia del Meazza è stato chiaro: "Soulé adesso ha capito quello che gli chiedevo, deve essere pratico e rapido nel pensare, anche nell'uno contro uno. Lui è un giocatore sempre imprevedibile". [...] Intanto Mati si gode il momento e ha capito che non può abbassare i giri. Non ora, non prima della fine della stagione. [...]

