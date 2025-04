La missione milanese: a San Siro c'è Ghisolfi

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Mimetizzato tra dirigenti nerazzurri e bavaresi, seduto in tribuna a San Siro c’era anche Florent Ghisolfi.

[...] Il ds era lì per lavorare in primis alla conferma di Nicola Zalewski in maglia nerazzurra: il prestito è stato finalizzato a gennaio con la formula onerosa (600mila euro) fino al 30 giugno 2025 e con diritto di riscatto fissato a 6 milioni a fine stagione: tale “diritto” è stato sottoscritto con un gentlemen agreement ad accompagnarlo verso un riscatto definitivo, da metter nero su bianco in estate.

Ma si tratta di un affare al quale se ne può legare un altro, ancor più importante: il passaggio all’Inter anche di Lorenzo Pellegrini. L’avventura del capitano giallorosso volge al termine, nessun incontro in agenda è stato fissato per parlare di un rinnovo di contratto, che il club non sembra avere intenzionato di presentare al calciatore. [...]

Ecco perché Ghisolfi ha iniziato a sondare il terreno per trovare il giusto interlocutore. E con la regia dello stesso procuratore (sia di Zalewski che di Pellegrini) ha iniziato ad approfondire la pista che può portare il centrocampista alla corte di Inzaghi. Sulle tracce del giocatore rimane anche il Napoli di Conte. [...]

Sullo sfondo milanese, infine, il riscatto di Saelemaekers. [...]

