La difesa è al top: sono 14 i clean sheet

All'arrivo di Ranieri, la Roma sembrava uno scolapasta: faceva acqua da tutte le parti. [...] Ranieri ha capito dove sarebbe intervenuto per sistemare la squadra. Avrebbe prima di tutto lavorato sulla fase difensiva. Perché è vero che la miglior difesa è l'attacco, nel calcio e nella vita, ma se l'attacco non produce abbastanza come si fa a ottenere i risultati? [...] La sintesi quasi perfetta è stata raggiunta a San Siro, capolavoro tattico e gestionale di un allenatore dalle risorse infinite. Ranieri ha schierato quattro giocatori offensivi, e per la prima volta il doppio centravanti nella formazione titolare, ma ha rischiato pochissimo contro l'Inter contabilizzando il quattordicesimo clean sheet del campionato. [...]

E' la conferma di un principio fondamentale di questo sport: la squadra ha bisogno principalmente di stabilità. La Roma segna ancora troppo poco in rapporto alla produzione offensiva. Infatti ha vinto 8 volte - 7 nelle ultime 11 di campionato - con il risultato di 1-0. [...] Forse non basterà per la rimonta Champions, vista la situazione che Ranieri ha ereditato a novembre, ma servirà come avviso per programmare il futuro: servono più McTominay e più Retegui in questa rosa, gente che annusi e azzanni la porta. [...]

(corsport)