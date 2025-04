La corsa per la Champions: in sei per due posti. Decisivi gli scontri diretti

Sei squadre in sei punti, cinque scontri diretti, due posti in palio. A quattro giornate al traguardo, nulla è già deciso. La lotta per un posto al sole in Europa è più che mai aperta, a maggior ragione leggendo i risultati di ieri. Dall'Atalanta terza con 65 punti alla Fiorentina ottava con 59, in palio i pass per Champions, Europa e Conference League (con i relativi milioni).

Con una variabile, il Milan che aritmeticamente è ancora in corsa (è nono con 54 punti) ma il cui destino è legato all'esito della finale di Coppa Italia col Bologna. [...] Con Napoli e Inter praticamente in Champions, sarà decisivo il calendario. [...] Ranieri, reduce dal sacco di San Siro, ha un cammino a ostacoli: trova domenica i viola, poi l'Atalanta e alla penultima il Milan all'Olimpico. Ma i giallorossi sono imbattuti nel 2025, da gennaio nessuno ha fatto gli stessi punti. [...]

(la Repubblica)