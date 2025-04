La clamorosa rincorsa Champions, Mancini: «Ci abbiamo sempre creduto»

Quella contro la Juventus, domenica sera (ore 20.45, di-retta tv su Dazn) sarà la prima delle otto finali che mancano alla fine della stagione, uno scontro diretto che - se vinto - consentirebbe alla Roma di scavalcare in classifica i bianconeri proprio in virtù del vantaggio nel doppio confronto, e già questo può considerarsi un piccolo miracolo vista la differenza che c'era (11 punti) quando Ranieri si è seduto sulla panchina gialloro-sa. L'ultimo successo romanista all'Olimpico risale a due anni fa (5 marzo 2023) e a ri-solvere la gara fu Mancini. Oggi l'ex difensore dell'Atalanta è sempre più leader della squadra, vice capitano e punto di riferimento per i compagni (...) «In pochi ci credeva-no, noi sapevamo quello che stavamo facendo dall'inizio di Ranieri. Con il lavoro e la tranquillità che ha portato ci siamo resi conto che potevamo riprendere il gruppo di testa. A De Rossi non è stato dato il tempo di fare bene, ma quan-do Ranieri ha aperto la porta dello spogliatoio ha trasmes-so un senso di rilassamento. Noi vivevamo male l'assenza dei risultati, poi ci ha spiegato come lavorava. A novembre ci ha detto che i cavalli buoni si vedono alla fine, abbiamo fat-to tre campionati diversi». (...) Il futuro sarà senza Ranieri in panchina. «È sempre stato chiaro con noi e anche con i giornalisti, lui è importante per tutto l'ambiente Roma, ma lo sarà anche in un altro ruolo: saprà guidarci e darci consigli». Buone notizie dal campo: Celik è tornato a lavorare in gruppo e quindi a disposizio-ne per la Juventus. Ranieri potrà utilizzarlo da «braccetto» in difesa o da esterno a tutta fascia. Ancora out Rensch, regolarmente in campo Dovbyk, uscito sabato scorso a Lecce per un dolore a un polpaccio.

(corsera)