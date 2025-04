La carestia di DAZN. L’esodo di abbonati non si ferma: ci si aggrappa a multe e pirati

Il campionato 2024-25 che si concluderà domenica 25 maggio è già destinato a passare alla storia come quello dei peggiori ascolti televisivi di sempre. [...] Al fixing della 30ma giornata la situazione è questa: gli ascolti complessivi di DAZN, a otto turni dalla fine del torneo, ammontano a 153 milioni e 332 mila spettatori. Rispetto al campionato scorso, che era

stato il peggiore in assoluto nella storia del calcio a pagamento in tv, sono andati persi 18 milioni di spettatori; rispetto al campionato di due anni fa la perdita è ancora superiore, 21,3 milioni.

Ma in realtà il dato è ancora peggiore: perché DAZN, in accordo con la Lega Serie A, ha trasmesso quest'anno 4 big-match, Milan-Napoli 0-2, Lazio-Inter 0-6, Juventus-Milan 2-0 e Atalanta-Inter 0-2 in chiaro, cioè in visione libera e gratuita a tutti, e ha conteggiato gli ascolti "drogati" di queste quattro partite come se provenissero dai soli abbonati aggiungendo quindi qualche milione di spettatori fasulli al suo deficitario score. Per la cronaca, anche ieri in occasione di Roma-Juventus DAZN ha offerto la visione libera a tutti. [...]

Una vera e propria Waterloo specie considerando che la stagione era partita all'insegna dell'ottimismo più sfrenato: per la prima volta il via veniva dato con la piattaforma

illegali che trasmettevano il segnale pirata per i possessori del "pezzotto" e con una legge ad hoc emanata dal governo a massima tutela dei produttori dell'evento. Ebbene: dopo otto mesi possiamo dire che non solo non è stato acquisito un solo nuovo abbonato pescato tra le fila dei pentiti del "pezzotto", ma ne sono andati persi a migliaia rispetto all'ultima stagione. [...]

Ma se DAZN pensa di risolvere i suoi problemi negando la vera natura del male, e cioè la bruttezza del prodotto, la mediocrità del servizio e l'alto costo del misero pacchetto offerto, la caduta nel precipizio continuerà più rovinosa che mai. Se multare chi ha il pezzotto è la sola via di salvezza, auguri e figli maschi.

(Il Fatto Quotidiano)