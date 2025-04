La Capitale ribaltata. Ranieri aggancio record: la Roma vede la Champions

Il solo pensiero di poter arrivare a competere per l’Europa sembrava un’utopia vera. Esattamente come l’idea di poter raggiungere o superare la Lazio in classifica. Domenica la Roma ha completato l’aggancio alla Lazio, con la speranza ora di mettersela anche alle spalle. (...) A conti fatti, tor-nano in mente le parole di Mats Hummels di inizio gennaio, quando qualche giorno prima del derby il difensore tedesco disse: «Sono ancora convinto che si possa arrivare sopra di loro)». Una profezia che oggi risulta essere doldssima, ma che all'epoca fece pensare a più di qualcuno che Hummels fosse fuori di testa. O quantomeno un inguaribile ottimista. Anche perché prima del derby quei quindici punti di distacco erano ancora effettivi, reali. E sembravano davvero un solco incolmabile. (...) Da quello che succederà in queste otto partite dipenderà molto del futuro della Roma, anche a livello di scelta tecnica. Ranieri ha tolto dal piatto dei papabili allenatori Gian Piero Gasperini. Gasp avrebbe accettato di allenare anche un gruppo di ragazzi, ma di gente compatibile con il suo stile di gioco. E allora resta in piedi la candidatura di Stefano Pioli. Nelle retrovie, poi, Sarri e Montella, ma anche Italiano. (...)

(gasport)