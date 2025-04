Koné, il cuore e la mente: ora qualche gol in più per diventare completo

A volte, per capire il peso di una vittoria, basta guardare chi l'ha costruita nell'ombra. A San Siro è stato Manu Koné a far battere il cuore della Roma. In una delle sfide più dure delle stagione, infatti, Ranieri ha scelto il francese davanti alla difesa, in un ruolo non del tutto nuovo, avendolo già ricoperto con la nazionale transalpina. [...] Koné ha risposto con una prestazione totale: 7 palloni recuperati, 102 metri percorsi palla al piede verso la porta avversaria, il 100% dei passaggi completati. [...] Il suo percorso romanista, fin qui, non è stato lineare. Voluto a ogni costo da Daniele De Rossi, che si è imposto sul direttore sportivo Ghisolfi, [...] Koné è arrivato dal Borussia Moenchengladbach per 18 milioni nell'ultimo giorno di mercato. [...]

Con Ranieri è arrivata la definitiva consacrazione. [...] La partita di San Siro, con Paredes in panchina e Cristante spostato mezzala, potrebbe aver segnato una svolta per questo finale di stagione. Koné ha mostrato maturità, freddezza, intensità. Ma sa bene che per completare la propria crescita dovrà imparare a essere più incisivo negli ultimi venti metri. In stagione ha firmato solo 2 gol. [...] Sul mercato, il suo valore è ormai esploso: dai 18 milioni a oltre 40 in meno di un anno. Da giorni si parla di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain, eppure la Roma non ha alcuna intenzione di privarsene. [...]

