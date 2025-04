Koné e Thuram. Classe in mediana e ripartenze

No, lasciate perdere le treccine. Manu Koné e Khephren Thuram non condividono - solo - quelle. Figli della stessa epoca d'oro del calcio francese che conquistava il mondo con i classe 1993 e che ancora oggi non ha più smesso di sfornare talenti, i centrocampisti di Roma e Juventus sono coetanei e pertanto si sono conosciuti sin da teenager condividendo le tappe principali della loro sfida chiave per la Champions. (...) Tra i due, l'uomo di Claudio Ranieri -seguito anche dalla Signora ai tempi del Borussia Monchengladbach - pare essere un passo avanti rispetto all'avversario in quanto a esperienza e in parte questo è dovuto alla fiducia che Didier Deschamps ripone in lui. Il selezionatore dei Bleus lo ha convocato per la prima volta lo scorso settembre, ma già per quattro volte lo ha schierato titolare nonostante l'incredibile concorrenza. Thuram ha invece assaggiato la nazionale ai tempi del Nizza per una sola partita, poi la "quota treccine" è passata a Manu. Però fidatevi, i due non si somigliano - solo - per quelle.

(gasport)