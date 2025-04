Juan: "L'avventura in giallorosso fu meravigliosa. Totti un brasiliano nato a Roma, De Rossi diventerà un grande allenatore"

GASPORT - Juan, ex difensore centrale della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e ha ripercorso tutta la sua carriera in giallorosso, soffermandosi anche su Francesco Totti, Daniele De Rossi e Claudio Ranieri. Ecco le sue parole.

Con i giallorossi ha vissuto 5 stagioni molto intense. Che ricordi ha?

“Lo ricordo come un periodo meraviglioso. In spogliatoio mi sono integrato subito perché c’erano tanti brasiliani: quanti scherzi e quante risate! E poi che squadra eravamo…”.

In campo vi siete anche tolti delle belle soddisfazioni.

“Assolutamente, in panchina avevamo un genio come Spalletti. Poi anche con Ranieri abbiamo fatto bene. Sono contento che oggi ci sia ancora un signore come lui a guidare la squadra. Noi quegli anni avevamo un gruppo super, formato da tanti ottimi calciatori. E poi c’era Francesco. Un brasiliano nato a Roma”.