Ipotesi due attaccanti, istruzioni per l'uso

Un attaccante in più e un trequartista in meno? Cambia qualcosa sotto il profilo tattico ma non è proprio una rivoluzione. [...] Se la Roma dovesse giocare con due punte è evidente che Shomurodov sarebbe chiamato a muoversi di più negli spazi, svariando da destra a sinistra ma anche a rimorchio di Dovbyk che curerebbe di più l'area di rigore pronto ad intervenire in zona gol. [...] L'uzbeko è bravo di testa e le sue spizzate possono favorire Dovbyk o un centrocampista bravo nell'inserimento. [...]

Sempre in fase di possesso le due punte ti permettono di proporre una sorta di elastico con i due attaccanti che di volta in volta si dividono i compiti: uno viene incontro per fare la sponda e l'altro attacca lo spazio per favorire un palla-avanti palla-dietro palla-avanti che resta nella sua semplicità [...] uno dei modi più efficaci per liberare l'uomo oltre le linee. [...] In fase di non possesso, in caso di 3-5-2, dipende dalla strategia di gara: pressing alto, i due vanno sulle linee di passaggio tra il portiere e i difensori avversari ovviamente con l'aiuto di tutta la squadra che sale praticamente a uomo sul resto dei giocatori. [...] Tra le cose da non fare: pestarsi i piedi finendo per ostacolarsi, restare fermi in attesa di palloni giocabili, non rientrare sotto palla quando il pallone torna in possesso degli avversari.

(il Romanista)