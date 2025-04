Inzaghi, un giorno per il reset

Un giorno di riposo per staccare, ricaricare le pile e mettersi alle spalle le ultime due sconfitte, a partire dal blackout della semifinale di Coppa Italia. L'Inter si ritroverà oggi alla Pinetina dopo la scelta di Simone Inzaghi di concedere ai suoi una giornata di riposo, con l'obiettivo di voltare pagina rispetto alla netta sconfitta contro il Milan e a quella dello scorso weekend in campionato a Bologna. [...] Come risaputo, domenica saranno certamente out gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan che saranno rimpiazzati rispettivamente da Carlos Augusto in difesa e Frattesi a centrocampo. [...]

(Corsport)