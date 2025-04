Inter-Roma sabato sera, anzi no: domenica alle 15

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Alla fine, quasi tutti scontenti. La lunga riunione dell'Assemblea di Lega Serie A per trovare una soluzione allo spostamento delle partite di sabato come deciso dallo sport italiano per onorare le esequie di Papa Francesco, partorisce la decisione definitiva solo in serata dopo veti, scontri e sgarbi tra i vari club: niente partite sabato, si gioca domenica alle 15 nonostante Marotta e l'Inter avessero chiesto una deroga. Il blocco delle attività sportive del sabato aveva messo i nerazzurri sul piede di guerra. La squadra di Inzaghi avendo la semifinale di Champions contro il Barcellona mercoledì, non voleva che la partita contro la Roma fosse posticipata a domenica e aveva chiesto di far slittare il match a maggio. I giallorossi, anche in vista del fatto che Bastoni e Mkhitaryan sono squalificati, non voleva essere svantaggiata e non era intenzionata a recuperare la sfida a fine campionato. Caso chiuso: si gioca domenica alle 15. La partita tra Lazio e Parma, per motivi di ordine pubblico si giocherà lunedì alle 20:45. [...]