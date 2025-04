INTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante, Koné e Paredes in mediana, Dovbyk e Soulé in attacco

Ancora qualche dubbio di formazione per Claudio Ranieri, che verso l'ora di pranzo comunicherà l'undici titolare per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico romano dovrebbe puntare sul 3-5-2 e quindi su una folta linea a centrocampo, schierando dal 1' Koné, Cristante e Paredes. In attacco Dovbyk è favorito su Shomurodov, con Soulé che agirà alle sue spalle come seconda punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Saelemaekers; Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk.