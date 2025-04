Inter alle 15 di domenica, dopo lunghe trattative

La decisione di far disputare Inter-Roma alle 15 di domenica, è arrivata al culmine di una giornata controversa. In mattinata era stato annunciato che le partite di campionato del 26 aprile sarebbero state sospese. Tre le partite in questione: Como-Genoa, Lazio-Parma e appunto Inter-Roma. I biancocelesti sono stati slittati a lunedì, mentre il match dei lariani è stato spostato a domenica alle 12:30. Rimaneva da incastrare il big match di San Siro, in corsa su tre fronti e attesa dal Barcellona mercoledì prossimo. Ecco perché i nerazzurri hanno chiesto di poter spostare la partita contro i giallorossi più avanti nel mese di maggio. La risposta della Lega è stata negativa, ma, si è arrivati al compromesso di ricevere una deroga per giocare ugualmente questo sabato. Poco prima di comunicare la decisione, però, il presidente Marotta ha preferito rinunciare. La ragione principale è senz'altro legata a polemiche ulteriori. [...]

(corsera)