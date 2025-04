Individuale programmato per Ndicka: fuori dal gruppo anche Saud e Nelsson

Evan l'inamovibile si allena individualmente. Continua il percorso di avvicinamento della Roma di Claudio Ranieri alla super sfida di San Siro contro l'Inter e nella seduta di allenamento nella tarda mattinata di ieri a Trigoria il tecnico romanista non ha avuto a disposizione il giocatore che dal momento del suo arrivo non ha saltato neanche un minuto in tutte le competizioni. [...] La sua assenza dal gruppo di ieri rientra nei programmi dello staff dell'allenatore, non preoccupa quindi in vista dei nerazzurri, ma se qualcosa dovesse andare storto sarebbe certo un gran problema cui rimediare, anche visto che non era in gruppo nemmeno Nelsson. [...]

Nessun timore o emergenza difensiva però al momento, con la seduta odierna che potrebbe vedere già Ndicka rientrare con i suoi compagni. Continua la preparazione personalizzata anche Saud Abdulhamid, tornato al lavoro sul campo da pochi giorni. Intanto Ranieri comincia ad alzare i ritmi a Trigoria e a studiare le possibili soluzioni per l'undici anti-Inter. [...] Non è da escludere che qualche ragionamento il tecnico abbia iniziato già a farlo nella gara contro il Verona, come lasciare Paredes e Pellegrini, diffidati, in panchina per 90' magari per evitare una nefasta ammonizione. [...]

(il Romanista)