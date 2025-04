Un colpo in prospettiva per la Roma. I giallorossi sono vicini a chiudere per Miguel Romero Corredera, attaccante classe 2009 del Las Rozas. Il quindicenne ha già debuttato in prima squadra e in questa stagione ha messo a segno 14 gol in 21 partite con la formazione giovanile. La Roma è vicina a battere la concorrenza di Real Madrid ed Atletico Madrid offrendo al calciatore un contratto triennale.

(corsport)