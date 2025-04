Il tocco magico di Ranieri. Shomurodov-Soulé, con loro la Roma vuole l'Europa

José Mourinho sottolineava come anche lui non fosse un mago alla Harry Potter, ma oggi a Roma sembra esserci qualcuno con una "bacchetta magica": Claudio Ranieri. Oltre a orchestrare una rimonta incredibile, il tecnico ha rigenerato giocatori che sembravano ai margini. Due esempi lampanti sono Matías Soulé ed Eldor Shomurodov, decisivi nell'ultima vittoria contro il Verona (1-0), con l'argentino autore dell'assist e l'uzbeko finalizzatore (...).

Soulé, arrivato in estate su forte indicazione di De Rossi, (...) faticava a trovare continuità (...). Ranieri ha lavorato sulla sua mentalità, infondendogli sicurezza: "Matías deve stare tranquillo, perché la Roma del futuro è sua", ha ripetuto spesso il tecnico. L'effetto è stato tangibile: Soulé ha iniziato a giocare più per la squadra, (...), comprendendo meglio le dinamiche di gioco. Ranieri lo ha valorizzato, schierandolo titolare nelle ultime 9 partite di campionato (...), dove ha realizzato 3 gol importanti e fornito 2 assist, entrambi per Shomurodov (...).

E poi c'è Eldor Shomurodov, (...) vicino alla cessione in due occasioni (...), ma sempre rimasto a Roma. Ranieri ha sempre creduto in lui, fin dai tempi di Genova (...), e lo ha voluto con sé anche a Cagliari (...). L'attaccante uzbeko sembra trovarsi a suo agio a San Siro, dove ha già segnato contro l'Inter (...), e punta a ripetersi sabato, magari sorpassando definitivamente Dovbyk nelle gerarchie. "Io a Eldor gli voglio bene, lui dà sempre tutto (...)", ha affermato Ranieri. Shomurodov è già in doppia cifra per partecipazioni ai gol (7 reti, 3 assist), (...), e punta a rendere questa la sua miglior stagione in Italia.

(gasport)