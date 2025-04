Il rinnovo di Svilar adesso è la priorità

Una parata più bella e decisiva dell'altra. E a ogni sussulto romanista per i tentativi laziali arrivava anche un sospiro di sollievo per avere Mile Svilar a difendere i pali. L'altro pensiero, però, forse più una palpitazione, è quel rinnovo di contratto del portiere serbo che tarda ad arrivare. [...] "Non capisco la fretta del rinnovo, ho un contratto fino al 2027. Non c'è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me". [...] E forse ha ragione Mile quando al Corriere dello Sport-Stadio aveva parlato del rinnovo senza alcuna preoccupazione. [...] Però adesso il tempo comincia a stringere e la stessa Roma si sta accorgendo che è meglio accelerare i tempi per evitare sorpresine estive e per cominciare il nuovo progetto con una certezza in più. [...]

Il rinnovo prima o poi arriverà, nessuno cerca lo strappo e il diesse è il primo a volere la firma del portiere che potenzialmente potrebbe difendere la porta della Roma per i prossimi dieci anni. [...] Allo stesso modo Mile nella Capitale sta benissimo. [...] Le parti dovranno trovare un punto d'incontro tra l'offerta della Roma e la domanda dell'entourage del portiere. Una buona base potrebbe essere uno stipendio da circa tre milioni di euro per cinque anni, più quei consueti bonus (tra facili e meno) per far salire l'ingaggio nel tempo. [...]

(corsport)