Il quasi deb e il mago. Baroni-Ranieri da brividi: il primo derby o il record?

[...] All'andata, lo scorso gennaio, l'esordiente, Marco Baroni, pagò dazio contro quello che diventò l'uomo dei cinque derby vinti su cinque, Claudio Ranieri. [...] E' stata una vigilia tranquilla quella dei due tecnici delle romane. Misurata nei modi e nelle parole. Ma nessuna sorpresa, perché se c'è una cosa che accomuna più di tutte Marco Baroni e Claudio Ranieri è la grande signorilità. [...] E non sono mancati i complimenti reciproci. [...] Dietro la signorilità delle reciproche dichiarazioni e dietro la calma apparente dei rispettivi atteggiamenti cova, però, la normale tensione di una vigilia di derby. Dopo aver perso il primo, Baroni non può permettersi di fare ancora flop nella stracittadina. [...]

Ranieri vuole invece chiudere il suo cammino dei derby con la sesta vittoria su sei. Sarebbe un primato quasi impossibile da eguagliare, oltre che una soddisfazione incredibile per uno che, prima ancora che esserne l'allenatore, è un grande tifoso della Roma. [...] Saranno la solita Lazio e la solita Roma stasera all'Olimpico. [...] Baroni non derogherà al consueto 4-2-3-1 e Ranieri non si discosterà dal suo 3-4-2-1. [...] Ripropone Celik in difesa (gli farà posto Hummels) e punta sulla coppia Paredes-Koné in mezzo al campo. Davanti, alle spalle di Dovbyk, insieme con Soulé ci sarà quel Lorenzo Pellegrini che all'andata [...] indirizzò il derby verso Trigoria.

(gasport)