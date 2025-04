IL PUNTO DEL LUNEDÌ - DAMASCELLI: "Pareggio che serve più alla Juve che alla Roma" - GALLO: "Ranieri non legge la partita, le fa la radiografia" - CONDÒ: "Passo indietro dei giallorossi"

La Roma pareggia 1-1 contro la Juventus nel primo big match del tour de force di fine stagione e conclude a sette la striscia di vittorie consecutive in Serie A. A sbloccare la partita è Locatelli, ma a inizio ripresa Shomurodov sigla la rete del definitivo pareggio. Massimiliano Gallo esalta il lavoro di Claudio Ranieri sulle colonne del Corriere dello Sport: "Non legge la partita, le fa la radiografia. All'intervallo fuori Hummels e dentro Shomurodov. Risultato: dopo quattro minuti della ripresa l'uzbeko ha segnato e riportato il match in parità". "La Roma fallisce l'aggancio alle porte del paradiso - scrive Andrea Sorrentino de Il Messaggero - Ranieri prova ad amminestrare la partita, pareggia con Shomurodov e poi si accontentano tutti". "Pareggio che serve più alla Juventus che alla Roma", afferma Tony Damascelli su Il Giornale.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. AGRESTI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Juve di Tudor aveva l’occasione di acciuffare l’Atalanta al terzo posto. Sarebbe stato un bel balzo in avanti dopo i disagi dell’era Motta, però la partita di Roma era davvero difficile – i giallorossi arrivavano addirittura da sette vittorie consecutive – e i bianconeri, pur fermandosi al pareggio, hanno confermato di avere avviato un percorso di crescita. [...] Per il terzo e il quarto posto rimangono in corsa sei squadre, dall’Atalanta (che ha 58 punti) fino alla Fiorentina (che ne ha 52 e con un bagliore di speranza può conservarlo, così come la Roma che ha una lunghezza di vantaggio). È fuori causa il Milan: troppo ampio il distacco e troppo numerose le squadre che lo precedono. [...]

M. GALLO - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Claudio Ranieri non legge la partita, le fa la radiografia. E' andato all'intervallo sotto di un gol e nello spogliatoio ha destrutturato e ricostruito la Roma: fuori Hummels (difensore centrale) e dentro Shomurodov (artaccante), passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro.

Risultato: dopo quattro minuti della ripresa l'uzbeko ha segnato e riportato il match in parità. Roma-Juventus è finita così: 1-1. Partita bella, viva, intensa, giocata da entrambe le squadre per vincere pur senza essere dissennate. Occasioni da gol, pali, splendide parate dei portieri. La Roma ha confermato di essere una squadra (è prima nella classifica del girone di ritorno) solida e quadrata. Ranieri ancora una volta di essere un signor allenatore. Completo, contemporaneo: tanto duttile quanto aziendalista. In poche parole: un professionista che conosce il suo lavoro e sa stare al mondo. Se l'è giocata alla pari, e ha pareggiato, con una rosa decisamente inferiore rispetto alla Juventus e senza Dybala né Pellegrini (entrambi fuori uso). [...] Sia Roma che Juventus restano in corsa per l'Europa.

Ranieri e Tudor dimostrano che non sempre gli esoneri sono un errore.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

L'impresa di Ranieri, sintetizzata nella risalita della Roma in classifica con i 15

risultati utili consecutivi dopo il ko di Como del 15 dicembre, è ancora più evidente al minuto 68 della sfida dell'Olimpico. Il suo collega Tudor interviene sull'1-1 con tre sostituzioni. Fuori Weah, Nico Gonzalez e Vlahovic dentro Cambiaso, Koopmeiners e Kolo Muani. Quindi, nella sfida che può diventare decisiva nella corsa Champions, ecco come pesa - numericamente e nella qualità - il mercato estivo e invernale di Giuntoli e soprattutto l'esagerato investimento - più di 230 milioni - che per ora garantisce solo il quarto posto (stessi punti del Bologna quarto che però ospita stasera il Napoli). [...] Shomurodov è il simbolo di quanto la rosa giallorossa sia inferiore se paragonata a quella bianconera e nonostante i 120 milioni abbondanti spesi da Ghisolfi per completarla, ma senza migliorarla. Non doveva nemmeno far parte del gruppo: ceduto due volte, a

Ferragosto all'Atlanta United per giocare nella MLS e a gennaio al Venezia nel nostro campionato. [...] Ranieri sempre più Tinkerman, come pensavano di denigrarlo gli inglesi durante le sue esperienze in Premier. Aggiustatore, appunto. Come ha dimostrato inserendo Shomurodov per Hummels dopo l'intervallo e scegliendo la formula con il doppio centravanti, stessa soluzione scelta nell'ultima partita prima di questa, nella trasferta di Lecce. [...] Ranieri sa come comportarsi quando c'è da dare un senso alla sua squadra anche in un momento critico. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] All'Olimpico la Roma si ferma con la Juve dopo sette vittorie di fila e fallisce l'aggancio alle porte del paradiso, ma un po' era nell'aria, e forse lo era pure il pareggio finale: Ranieri prova, ci si passi l'ardire, ad amminestrare la partita e va sotto, indovina l'ingresso di Shomurodov e pareggia, poi si accontentano tutti, rinviando al futuro il peso dei verdetti. [...] Chiaro segnale di decadenza, nel calcio si fa un gran parlare solo di allenatori, fatto unico nel mondo dello sport. Sono sempre loro i protagonisti, ben più degli atleti. [...] Tutti ignari emuli o vittime di José Mourinho, il capostipite dei manager in prima pagina, ormai simile a Braccio di Ferro: rissoso, irascibile e carissimo. L'ennesima intemperanza a Istanbul ha sollevato anche ondate di nostalgia. Molti hanno pensato a quella mattina in cui fu esonerato dalla Roma (ma c'era chi giurava che sarebbe rimasto) e non si voltò più indietro. Certe cose non tornano più, nemmeno José. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Alla Roma stavolta non basta la voglia e la cattiveria portata da Ranieri. La Juve rianimata da Tudor porta via un punto pensate dall'Olimpico al termine di un pareggio alla fine giusto che però lascia anche un po' l'amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Ambizione e amarezza da entrambe le parti con la Juve che parte fortissimo, va avanti e poi non riesce a chiuderla anche grazia a un super Svilar. Poi arriva la Roma che continua a giocare, Ranieri azzecca una volta ancora i cambi e chiude in crescendo. Decide di nuovo

Shomurodov che rimette in piedi un risultato che avrebbe penalizzato fin troppo la Roma.

Sfuma l'aggancio Champions e il successo della Lazio fa il resto con i giallorossi che si ritrovano settimi in classifica assieme alla Fiorentina. C'è anche il bicchiere mezzo pieno, perché i segnali sono assolutamente positivi: la squadra di Ranieri sa segnare, giocare e anche soffrire. [...] Il derby sarà una sfida che dirà molto del finale di stagione delle due squadre della Capitale.

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

La corsa alla Champions raddoppia ufficialmente i posti in palio. La terza sconfitta consecutiva dell'Atalanta finisce di liquefare quella che pareva una blindatura, e la riporta nella mischia delle (molte) candidate. [...] La Juve ieri si è affiancata per lo spazio dell'intervallo, ma nella ripresa non ha avuto la forza di replicare al rapido pari di Shomurodov. Ciò non toglie non solo che sia piaciuta più della Roma - Ranieri ha tenuto il risultato con tigna e sofferenza ma abbia aumentato il credito di Tudor perché all'intensità nuova del debutto ha aggiunto il plus tattico di una riaggressione alta coraggiosa e organizzata. [...] La Roma resta la battistrada del ritorno (30 punti contro i 27 dell'Inter) e dunque in corsa per la Champions, ma ieri l'assenza di Dybala si è avvertita. Passo indietro. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

La Roma ferma anche la Juventus, interessante partita tra due squadre alla ricerca del tempo e del gioco perduti. Meglio la Juve nel primo tempo, superiore la Roma nella ripresa, comunque i bianconeri sono più reattivi e presenti rispetto al periodo trascorso con

Motta. Ranieri ha però saputo ridare sapienza ed equilibrio ai suoi. Il pareggio serve più alla Juve che alla Roma. [...]