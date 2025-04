Il muro della Roma. Svilar paratutto: numeri da record e nuovo contratto

[...] La Roma ormai non si stupisce più nel vedere Mile Svilar, l'estremo con più clean sheet del campionato (insieme Sommer dell'Inter e Di Gregorio della Juve), volare da un palo all'altro, attaccare bene il pallone e uscire sui palloni alti sempre con tempismo ed efficacia. [...] Non è un caso che da quando c'è Claudio Ranieri la Roma sia la squadra con meno gol subiti (13 in 18 gare, media di 0,7 a partita), davanti a Atalanta e Inter (14 reti) e Napoli (15). Merito di una difesa che ha trovato il suo equilibrio e azzerato le amnesie, proprio attorno a Svilar. [...] E non ha fatto eccezione lungo il sentiero giallorosso nemmeno l'ultima gara di Lecce, in cui l'estremo difensore si è preso la scena respingendo un assalto di Gallo e facendosi sempre trovare pronto sui palloni alti. [...]

Ma se la porta della Roma è ormai blindata, a dirla tutta non lo è ancora la permanenza a Roma a lunga scadenza del portiere. [...] Il suo rinnovo con adeguamento oltre il giugno 2027 non è stato fino a questo momento sottoscritto, dal momento che le parti sono alla ricerca del giusto compromesso tra l'offerta della Roma di 2 milioni più bonus [...] e la richiesta dell'entourage del giocatore di 4. [...] Il portiere ha comunque espresso la volontà di entrare nel futuro con il club giallorosso. Probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana prima di definire il tutto. [...]

(gasport)