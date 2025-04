Il futuro giallorosso e il giro del mondo di sir Claudio

La tattica, dicono gli allenatori, è l'arma delle squadre meno forti. [...] La Roma ha tutto sommato meritato il pareggio con la Juve. Non ha giocato, però, alla pari con l'avversario. Ha dovuto fare di necessità virtù. [...] Ranieri ha cambiato tre volte modulo: 3-4-2-1, 4-4-2 e 3-5-2. Ha usato la tattica. C'è chi è rimasto deluso dal pareggio, ma l'attuale forza della Roma è questa. E' un miracolo avere ancora sogni di zona Champions. [...]

La Roma della prossima stagione ha strada da fare per diventare davvero da corsa. Credere alla straordinaria rimonta di questa seconda parte di stagione sarebbe un errore. In questo senso stanno facendo molto discutere le frasi di Ranieri a fine gara, quelle sul ruolo di consigliere dei Friedkin e non di dirigente, per trovare anche il tempo "per vedere il mondo che ho girato senza conoscerlo". Molti si sono spaventati, ma nell'era Pallotta il consigliere Franco Baldini era più ascoltato dei dirigenti. [...]

(corsera - L. Valdiserri)